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15:24, 31 января 2023Ценности

Тренер раскрыл россиянкам правду о похудении во время уборки

Тренер Долецкая: во время уборки человек сжигает около 300 калорий в час

Фото: CDC / Unsplash

Российский тренер Марина Долецкая раскрыла россиянкам правду о похудении во время уборки дома. Ну эту тему она высказалась в интервью Life.

Специалистка заявила, что уборка не заменит занятие в спортивном зале, поскольку на тренировках делается акцент одновременно и на силовые, и на кардио-нагрузки. Однако, по словам эксперта, во время наведения чистоты человек сжигает большое количество калорий — около 300 в час.

«Можно вертикально мыть поверхность и выполнять фронтальные приседания, пылесосить вместе с выпадами, мыть пол в планке с продвижением. Достаточно составить свой "уборочный" сет, который поможет убрать жировые отложения», — заключила Долецка в беседе с журналистами.

В декабре 2022 года Анастасия Решетова также раскрыла способы похудеть за несколько дней до Нового года. В первую очередь знаменитость посоветовала исключить из ежедневного рациона сахар и сократить углеводы. Помимо этого, манекенщица призвала подписчиц отказаться от алкоголя, особенно если есть проблемы с отеками вокруг глаз.

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Майя Пономаренко
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