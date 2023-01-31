Опубликовано видео начала штурма Угледара российскими морпехами

Опубликовано видео начала штурма Угледара морпехами 155-й бригады Тихоокеанского флота

Видео: Известия

Российские морпехи из 155-й бригады Тихоокеанского флота в понедельник, 30 января, начали штурм Угледара в Донецкой народной республике. Видео опубликовали «Известия».

На кадрах видно, как военнослужащие въезжают в город, занятый Вооруженными силами Украины (ВСУ), на боевой машине пехоты (БМП). На фоне раздаются звуки стрельбы.

Российские войска продолжают наступление на Угледар, идут активные столкновения с противником, который перебрасывает на этот участок значительное количество сил.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженным силам (ВС) России удалось занять более выгодные позиции в районе Угледара.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ закрепились в городе и не получили приказа на отступление.

