Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:38, 31 января 2023Россия

Опубликовано видео начала штурма Угледара российскими морпехами

Опубликовано видео начала штурма Угледара морпехами 155-й бригады Тихоокеанского флота

Видео: Известия

Российские морпехи из 155-й бригады Тихоокеанского флота в понедельник, 30 января, начали штурм Угледара в Донецкой народной республике. Видео опубликовали «Известия».

На кадрах видно, как военнослужащие въезжают в город, занятый Вооруженными силами Украины (ВСУ), на боевой машине пехоты (БМП). На фоне раздаются звуки стрельбы.

Российские войска продолжают наступление на Угледар, идут активные столкновения с противником, который перебрасывает на этот участок значительное количество сил.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженным силам (ВС) России удалось занять более выгодные позиции в районе Угледара.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ закрепились в городе и не получили приказа на отступление.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США раскрыли мнение Ельцина об Украине
Российский офицер предрек отправку Киеву «консервных банок» вместо танков Abrams
Опубликовано видео начала штурма Угледара российскими морпехами
В России оценили способность противостоять F-16
Дания поставит Украине 19 новых артиллерийских систем
Стало известно об отказе США поставлять Украине истребители F-16
Франция задумалась об обучении украинских пилотов истребителей
Евросоюз столкнулся с проблемами из-за украинских поставок сельхозтоваров
Зеленского обвинили в коррупции
Постпред в Женеве призвал ВОЗ осудить удар ВСУ по больнице в ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.