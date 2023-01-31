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13:50, 31 января 2023Мир

В США признали свою уязвимость в случае начала новой войны

В США заявили об угрозе национальной безопасности из-за вероятного начала нового конфликта

Фото: Song Kyung-Seok / Getty Images

Начало нового конфликта, параллельного с украинским, может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом Financial Times сообщил источник, близкий к Госдепартаменту и Пентагону США.

Отмечается, что Вашингтон столкнется с проблемами в обеспечении своих союзников оружием в случае начала нового локального конфликта, например возможной войны Китая с Тайванем.

«В какой-то момент ситуация достигнет кризисного уровня», — цитирует газета высокопоставленного американского чиновника, который отметил, что при таком сценарии «способность США защищаться может оказаться под угрозой».

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о риске начала третьей мировой войны.

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Глеб Бажуткин
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