Мигрант напал на врача после отказа принять его жену без российского паспорта

В поселке Белоярском мигрант напал на врача после отказа принять его жену без паспорта РФ

В поселке Белоярском Свердловской области мигрант напал на врача-невролога после отказа принимать его жену без российского паспорта. Об этом сообщает портал Е1.

Медик пояснила, что не стала осматривать гражданку Таджикистана, поскольку прием в бюджетной поликлинике, согласно правилам, ведется по полису. Невролог посоветовала женщине обратиться в частное медучреждение. Позже, по словам врача, в ее кабинет ворвался возмущенный муж пациентки.

«После нашей короткой перепалки он сказал, что не покинет кабинет, пока я не приму его жену. Я попыталась выйти за дверь сама, в результате чего он грубо толкнул меня, и я ударилась головой об стену. Из кабинета я все-таки выбежала в коридор, он последовал за мной и уже там начал отбирать у меня телефон, так как я пыталась снять инцидент на камеру и вызвать полицию», — поделилась медик.

Она успела связаться с мужем, который находился неподалеку, и попросить о помощи. Мужчина после приезда успел заснять на камеру автомобиль агрессора и его государственный номер. Однако мигрант атаковал и его.

«Ключом зажигания он нанес мужу несколько ударов в область головы, и, если бы не случайные свидетели, которые криком остановили его, неизвестно, чем бы все это закончилось», — отметила россиянка. У ее супруга диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

Невролог вместе с мужем написали заявление в полицию. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых разъяснил, что и мигрант обратился к правоохранителям.

27 января сообщалось, что житель Челябинской области привел дочь к стоматологу и подрался с врачом. Произошедшим заинтересовались в полиции.