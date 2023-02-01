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15:03, 1 февраля 2023Путешествия

Родители отказалась покупать авиабилет на ребенка и оставили его на регистрации

Семья из Бельгии оставила сына на регистрации в аэропорту, отказавшись купить ему билет

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Семейная пара из Бельгии, отдыхавшая в Израиле, отказалась купить авиабилет для ребенка и оставила его на стойке регистрации. Подробности публикует The Jerusalem Post.

Инцидент произошел в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Бельгийцы планировали лететь на рейсе ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair в Брюссель, однако проездного документа на ребенка у них не оказалось. Родители отказались купить еще один билет и оставили сына в коляске у стойки регистрации, отправившись на паспортный контроль вдвоем.

Сотрудники аэропорта, ставшие свидетелями случившегося, связались с сотрудниками полиции. По словам менеджера стойки регистрации Ryanair, «все были в шоке». «Мы никогда не видели ничего подобного, — признался собеседник издания. — Мы не могли поверить в то, что увидели». Позже семейная пара была задержана и отправлена на допрос, подробности которого пока раскрываются.

Ранее в январе стюардесса из Китая на протяжении пятичасового перелета успокаивала чужого плачущего ребенка и прославилась в сети. На кадрах видно, как бортпроводница взяла малыша на руки и начала гладить по спине, вскоре ребенок уснул.

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Валентина Процкова
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