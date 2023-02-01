AT: в 2007 году Путин дал понять, что Украина является самой красной из всех красных линий

Обозреватель Джаред Петерсон из США рассказал о предупреждении, которое сделал президент России Владимир Путин в адрес Запада еще в 2007 году. В колонке для издания The American Thinker (АT) он напомнил, что российский лидер выступил с речью по поводу Украины на Мюнхенской конференции по безопасности.

«В 2007 году во время речи Владимира Путина в Мюнхене российское правительство ясно дало понять, что Украина является самой красной из всех красных линий», — написал Петерсон.

По мнению автора колонки, уже тогда было понятно, что Россия никогда не потерпит соседа, напичканного американским оружием. Однако, несмотря на это, в 2008 году американский президент Джордж Буш-младший пообещал Украине членство в НАТО, отметил Петерсон. «Когда администрация Байдена пришла к власти в 2021 году, она сразу же начала относиться к Украине как к фактическому члену НАТО», — добавил он.

Обозреватель считает, что кризис на Украине был спровоцирован вялотекущей войной Запада против России. «Сменявшие друг друга правительства Соединенных Штатов несут большую долю ответственности за создание условий, при которых произошел конфликт на Украине», — подчеркнул Петерсон.

Ранее журналисты New York Post назвали криком отчаяния просьбу президента Украины Владимира Зеленского к Западу ускорить поставки вооружения. По их словам, западное оружие прибудет на Украину только через несколько месяцев, в то время как украинский лидер уже сейчас нуждается в нем.