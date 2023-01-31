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18:15, 31 января 2023Интернет и СМИ

В США увидели признаки отчаяния в новой просьбе Зеленского

NYP назвала криком отчаяния просьбу Зеленского к Западу ускорить поставки вооружений

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Просьба президента Украины Владимира Зеленского к Западу ускорить поставки вооружения является криком отчаяния. Такое мнение выразили журналисты газеты New York Post (NYP).

Обозреватели напомнили, что Зеленский просил западные страны ускорить поставку оружия и военной техники, и назвали призыв украинского лидера «криком отчаяния». Авторы статьи написали, что современное вооружение, которое Запад обещает Киеву, прибудет на Украину только через несколько месяцев, в то время как Зеленский нуждался в помощи «уже вчера».

Ранее в интервью Sky News украинский лидер заявил, что если танки Abrams передадут Киеву к августу, то будет слишком поздно.

25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявила, что страна согласна отправить на Украину танки Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Президент США Джо Байден также решил передать Киеву 31 танк Abrams. Кроме того, страна направит боеприпасы, запасные части и обучит украинские экипажи.

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Олег Давыдов
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