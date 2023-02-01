Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:50, 1 февраля 2023Ценности

21-летняя студентка умерла после пластики

21-летняя студентка Карен Карденас умерла после ринопластики из-за кровотечения в легких

Фото: Nano Calvo / Globallookpress.com

Жительница Колумбии умерла через несколько часов после пластической операции по исправлению формы носа. Об этом сообщает Independent.

21-летняя студентка Карен Карденас сделала ринопластику в клинике города Букараманга и несколько раз теряла сознание по возвращении домой. Родственники связались с хирургом, который проводил операцию, и он предложил вернуться в учреждение, однако обеспокоенная семья приняла решение отвезти девушку в ближайшую больницу.

Материалы по теме:
«Она оперировала на кухне» Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь
«Она оперировала на кухне»Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь
1 января 2021
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021

Пациентку госпитализировали в реанимацию, где врачам сначала удалось ее реанимировать, однако Карденас продолжала терять сознание, из-за чего в конце концов ее интубировали. Впоследствии у пострадавшей диагностировали внутреннее кровотечение, которое затрудняло дыхание. В частности, врачи обнаружили жидкость в легких, трахее и пищеводе.

«Доктора сделали все, что могли, но после шести остановок сердца моя сестра скончалась», — заявил брат колумбийки, пожелавший остаться анонимным. Родственник добавил, что семья намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы разобраться в произошедшем.

В мае 2022 года жительница Москвы также умерла после пластической операции в дагестанской клинике. Процедуру проводили в одной из клиник, которая расположена в Центральном районе города.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о завершающемся обхвате Артемовска с трех сторон
В России выявили максимальное с конца октября число случаев COVID-19
Матвиенко предложила на время СВО приостановить закон о борьбе с коррупцией
Суд заочно приговорил к восьми годам колонии журналиста Александра Невзорова
В НАТО заявили о необходимости большего числа друзей
Российской нефти предсказали замену на американскую
Стилистка назвала россиянкам способы скрыть высокий лоб с помощью прически
Обнаружены окаменелые останки древних предков современных крокодилов
В Австралии нашли пропавшую при транспортировке радиоактивную капсулу
Москвичей предупредили об опасной погоде
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.