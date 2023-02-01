21-летняя студентка умерла после пластики

21-летняя студентка Карен Карденас умерла после ринопластики из-за кровотечения в легких

Жительница Колумбии умерла через несколько часов после пластической операции по исправлению формы носа. Об этом сообщает Independent.

21-летняя студентка Карен Карденас сделала ринопластику в клинике города Букараманга и несколько раз теряла сознание по возвращении домой. Родственники связались с хирургом, который проводил операцию, и он предложил вернуться в учреждение, однако обеспокоенная семья приняла решение отвезти девушку в ближайшую больницу.

Пациентку госпитализировали в реанимацию, где врачам сначала удалось ее реанимировать, однако Карденас продолжала терять сознание, из-за чего в конце концов ее интубировали. Впоследствии у пострадавшей диагностировали внутреннее кровотечение, которое затрудняло дыхание. В частности, врачи обнаружили жидкость в легких, трахее и пищеводе.

«Доктора сделали все, что могли, но после шести остановок сердца моя сестра скончалась», — заявил брат колумбийки, пожелавший остаться анонимным. Родственник добавил, что семья намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы разобраться в произошедшем.

В мае 2022 года жительница Москвы также умерла после пластической операции в дагестанской клинике. Процедуру проводили в одной из клиник, которая расположена в Центральном районе города.