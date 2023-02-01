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18:17, 1 февраля 2023Из жизни

Мужчина заснул с заряжающимся телефоном в руке и погиб от удара током

Metro: в Таиланде мужчина заснул с заряжающимся телефоном в руке и погиб от удара током

Фото: Shutterstock

В Таиланде 34-летний житель города Самутпракан Путтават Камван погиб от удара током, после того как заснул с заряжающимся телефоном в руке. Об этом сообщает Metro.

Камван в течение трех дней не появлялся в ювелирном магазине, в котором работал. Обеспокоенные коллеги решили его навестить. Когда они вместе с владелицей здания вошли в спальню мужчины, то обнаружили его тело на кровати с телефоном в руке.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции заключили, что Камван погиб от удара током. По их словам, тело мужчины пролежало в квартире трое суток. Предполагается, что его ударило током вследствие короткого замыкания.

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Владелица здания отметила, что мужчина жил один и был молчаливым, поэтому тишина в его комнате не показалась ей подозрительной. «Обычно он вел себя тихо, отдыхал в своей спальне или пил пиво из банки после работы. Мы заметили, что дверь в комнату была открыта, но подумали, что он просто заболел», — говорит она.

Ранее сообщалось, что в Мексике участница конкурса красоты Андреа Виктор получила удар током и вернулась на сцену. Она вышла к зрителям в ярком платье и взяла микрофон, который, как оказалось, был неправильно подключен.

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Алиса Удовик
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