Мужчина заснул с заряжающимся телефоном в руке и погиб от удара током

Metro: в Таиланде мужчина заснул с заряжающимся телефоном в руке и погиб от удара током

В Таиланде 34-летний житель города Самутпракан Путтават Камван погиб от удара током, после того как заснул с заряжающимся телефоном в руке. Об этом сообщает Metro.

Камван в течение трех дней не появлялся в ювелирном магазине, в котором работал. Обеспокоенные коллеги решили его навестить. Когда они вместе с владелицей здания вошли в спальню мужчины, то обнаружили его тело на кровати с телефоном в руке.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции заключили, что Камван погиб от удара током. По их словам, тело мужчины пролежало в квартире трое суток. Предполагается, что его ударило током вследствие короткого замыкания.

Владелица здания отметила, что мужчина жил один и был молчаливым, поэтому тишина в его комнате не показалась ей подозрительной. «Обычно он вел себя тихо, отдыхал в своей спальне или пил пиво из банки после работы. Мы заметили, что дверь в комнату была открыта, но подумали, что он просто заболел», — говорит она.

Ранее сообщалось, что в Мексике участница конкурса красоты Андреа Виктор получила удар током и вернулась на сцену. Она вышла к зрителям в ярком платье и взяла микрофон, который, как оказалось, был неправильно подключен.