Модель получила удар током во время выступления и смогла вернуться на сцену

В Мексике модель получила удар током на конкурсе красоты и продолжила выступление

Участница конкурса красоты «Мисс Сауайо-де-Морелос 2022» в мексиканском штате Мичоакан Андреа Виктор получила удар током и вернулась на сцену. Об этом сообщает The Mirror.

Мероприятие состоялось 27 ноября. Виктор вышла к зрителям в ярком платье и взяла микрофон, который, как оказалось, был неправильно подключен. Девушку ударило током, она затряслась, смогла отбросить микрофон лишь спустя несколько секунд и упала на пол. Организаторы конкурса помогли модели подняться и приостановили шоу.

Спустя некоторое время Виктор вернулась на сцену под восторженные аплодисменты зрителей и продолжила выступление. «Я перезарядилась и вернулась — в буквальном смысле», — пишет девушка в социальных сетях.

Модель не победила в конкурсе красоты, но ей вручили награду «Мисс зрительских симпатий». Девушка поблагодарила интернет-пользователей за поддержку и сообщила, что не получила никаких травм.

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