Германия закрыла консульство в Стамбуле из-за угрозы терактов

Пресс-служба консульства ФРГ в Стамбуле сообщила о закрытии из-за угрозы терроризма

Из-за угрозы терактов и религиозного терроризма консульство ФРГ в Стамбуле временно прекращает свою работу. О закрытии сообщила пресс-служба диппредставительства Германии на официальном сайте.

«Генеральное консульство Германии в Стамбуле сегодня, 1 февраля, будет закрыто по соображениям безопасности. Все визовые и паспортные процедуры приостановлены», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что консульства Великобритании и Нидерландов в Стамбуле приостановили прием для посетителей и-за угрозы теракта. Отмечается, что представительства обеих стран сослались на «повышенную угрозу терактов» в популярных среди туристов районах Стамбула и намерены оказывать услуги онлайн в связи с повышенной террористической опасностью в центре города.

Под особую охрану взято российское генеральное консульство, расположенное на прогулочной улице Истикляль. Возле российского консульства выставлены массивные полицейские заграждения и дежурит броневик с вооруженными военнослужащими жандармерии. Улицу патрулируют полицейские в бронежилетах, вооруженные автоматами.