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12:50, 1 февраля 2023Мир

Из-за угрозы теракта закрыт вход в консульства Британии и Нидерландов в Стамбуле

Консульства Великобритании и Нидерландов в Стамбуле закрыли прием из-за угрозы теракта

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Консульства Великобритании и Нидерландов в турецком городе Стамбул закрыли прием для посетителей из-за угрозы теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Генеральное консульство Великобритании в данный момент в целях предосторожности закрыто для общественности», — говорится в релизе британского генконсульства.

Отмечается, что представительства обеих стран сослались на «повышенную угрозу терактов» в популярных среди туристов районах Стамбула, и намерены оказывать услуги онлайн в связи с повышенной террористической опасностью в центре города.

Ранее американское консульство в Стамбуле опубликовало предупреждение о возросшей угрозе терактов в городе. Особую бдительность следует соблюдать в деловой части Стамбула — районах Шишли и Медиджийекёй.

Под особую охрану взято российское генеральное консульство, расположенное на прогулочной улице Истикляль. Возле российского консульства выставлены массивные полицейские заграждения и дежурит броневик с вооруженными военнослужащими жандармерии. Улицу патрулируют полицейские в бронежилетах, вооруженные автоматами.

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Глеб Бажуткин
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