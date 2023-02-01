Россиянам дали советы по особенностям планирования отдыха за рубежом

Россиянам порекомендовали тщательно изучить визовые требования при планировании отпуска

При организации будущего отпуска за рубежом в первую очередь нужно дать объективную оценку своим финансовым возможностям и только потом выбирать страну для поездки. Советы по особенностям планирования отдыха россиянам дал основатель туристической компании «Море тут» Артем Венскель, передают «Известия».

Далее туристам необходимо узнать визовые требования в той или иной стране и проанализировать все возможности для перелетов. «Если раньше до любого города Европы можно было долететь за три часа и рейсов из крупных городов России было огромное множество, то сейчас добраться до европейских столиц возможно только с пересадкой, — порекомендовал специалист. — Самая оптимальная и выгодная по цене — стыковка в Стамбуле. Но при этом время в пути от трех часов в среднем увеличилось до 9-10 и стоимость перелета также кратно возросла».

Также немаловажно тщательно изучить въездные ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19, и проверить срок действия заграничного паспорта — он должен быть действителен минимум полгода на момент въезда в страну пребывания.

Ранее в январе проживший в аэропортах разных стран путешественник Равиль Муслюмов дал советы по выживанию туристам, застрявшим без средств в авиагаванях. Хуже всего, по словам россиянина, в подобных ситуациях застрять в транзитной зоне. Но некоторые аэропорты создают максимально комфортные условия для пассажиров.