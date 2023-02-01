Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:02, 1 февраля 2023Путешествия

Россиянам дали советы по особенностям планирования отдыха за рубежом

Россиянам порекомендовали тщательно изучить визовые требования при планировании отпуска

Фото: Yatima Kanghae / Unsplash

При организации будущего отпуска за рубежом в первую очередь нужно дать объективную оценку своим финансовым возможностям и только потом выбирать страну для поездки. Советы по особенностям планирования отдыха россиянам дал основатель туристической компании «Море тут» Артем Венскель, передают «Известия».

Далее туристам необходимо узнать визовые требования в той или иной стране и проанализировать все возможности для перелетов. «Если раньше до любого города Европы можно было долететь за три часа и рейсов из крупных городов России было огромное множество, то сейчас добраться до европейских столиц возможно только с пересадкой, — порекомендовал специалист. — Самая оптимальная и выгодная по цене — стыковка в Стамбуле. Но при этом время в пути от трех часов в среднем увеличилось до 9-10 и стоимость перелета также кратно возросла».

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Также немаловажно тщательно изучить въездные ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19, и проверить срок действия заграничного паспорта — он должен быть действителен минимум полгода на момент въезда в страну пребывания.

Ранее в январе проживший в аэропортах разных стран путешественник Равиль Муслюмов дал советы по выживанию туристам, застрявшим без средств в авиагаванях. Хуже всего, по словам россиянина, в подобных ситуациях застрять в транзитной зоне. Но некоторые аэропорты создают максимально комфортные условия для пассажиров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили идею вознаграждения за уничтожение поставленной Украине техники
Суд оставил в силе приговор убившему лося экс-депутату Госдумы Рашкину
Мужчина отбился от самого опасного медведя в мире бамбуковой палкой
Германия закрыла консульство в Стамбуле из-за угрозы терактов
В Кремле высказались о новом американском пакете помощи Киеву
Россиянам дали советы по особенностям планирования отдыха за рубежом
В Кремле заявили о круглосуточной работе инфраструктуры НАТО против России
СБУ пришла с обысками к бывшим высокопоставленным украинским военным
Российский хирург назвал признаки идеального лица по правилу золотого сечения
В Кремле заявили об отсутствии у Путина планов общаться с Байденом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.