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20:13, 13 января 2023Путешествия

Поживший в аэропортах россиянин дал туристам советы по выживанию без денег

«МК»: путешественник Муслюмов рассказал об опыте жизни в аэропортах разных стран

Страница Равиля Муслюмова во «ВКонтакте»

Поживший в аэропортах разных стран путешественник Равиль Муслюмов дал советы по выживанию путешественникам, застрявшим без средств в авиагаванях. Своим опытом он поделился в интервью «Московскому комсомольцу» («МК»).

По данным издания, Муслюмову приходилось месяцами жить в воздушных гаванях Нью-Йорка, Шанхая, Парижа, Рима, Милана, Палермо, Вены, Копенгагена и Сиднея практически без денег. Хуже всего в подобных ситуациях, по его мнению, застрять в транзитной зоне. «Вот там задница, — рассказал он. — Ты же, по сути, заперт. Да и дорого там все. Я прошел через это».

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По словам Муслюмова, некоторые аэропорты создают максимально комфортные условия для пассажиров. Так, к примеру, в сиднейской воздушной гавани есть бесплатный душ, где может помыться каждый желающий. «Помыться не проблема: иди в туалет для инвалидов и мойся на здоровье, — добавил он. — Хотя аэропорты драят до блеска, там в воздухе нет пыли, пачкаешься не так быстро, как на улице».

Ранее в декабре 2022 года путешественникам раскрыли рабочие лайфхаки для экономии на отдыхе за границей. Например, россиянам порекомендовали приобретать туры по акциям раннего бронирования.

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Фариза Бацазова
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