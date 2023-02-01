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10:43, 1 февраля 2023Путешествия

Стало известно о надвигающейся на Крым и Кубань опасности

ВНИИ ГОЧС предупредил о снегодождевых паводках на Кубани и в Крыму с 5 по 6 февраля

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

Россиянам сообщили о надвигающейся на Краснодарский край и Республику Крым опасности — Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил о снегодождевых паводках на территории двух южных регионов. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации института, риск формирования снегодождевых паводков на Кубани и в Крыму будет сохраняться с 5 по 6 февраля.

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Также стало известно, что в начале февраля зафиксирован опасный уровень воды из-за зажоров льда на реке Авача на Камчатке и Оке в Тульской области. Также высок риск выхода воды на пойму с возможным подтоплением объектов инфраструктуры на реках Брянской, Воронежской, Курской и Смоленской областей.

Ранее стало известно, что стоимость отдыха в Краснодарском крае с начала 2023 года увеличилась на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Так, самыми востребованными курортами региона на лето у россиян стали СочиАнапа и Геленджик — на них приходится 38, 19 и 16 процентов бронирований соответственно.

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Валентина Процкова
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