В Казахстане захотели привести страну в ЕС

Лидер партии «Ак жол» Перуашев заявил о необходимости привести Казахстан в ЕС

Казахстан должен встать на европейский путь развития, внедряя соответствующие подходы в отношении государства и общества и европейские стандарты качества жизни. Об этом лидер казахстанской партии «Ак жол» Азат Перуашев высказался в ходе XXI съезда политсилы, сообщает издание «Власть».

Он заявил о необходимости привести страну в Европейский союз (ЕС), отметив, что вопрос о вступлении республики в ЕС планируют поставить «когда-то в будущем».

Говоря о примерах европейского пути развития, Перуашев упомянул проведение честных выборов, внедрение электронного голосования, создание независимых судов и развитие парламентаризма. При этом политик подчеркнул, что эти пункты заложены в проекте предвыборной программы его партии.