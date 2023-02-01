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10:12, 1 февраля 2023Экономика

Число российских компаний под санкциями достигло десяти тысяч

«Контур.Призма»: число российских компаний под санкциями достигло 9,8 тысячи

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

В течение 2022 года число российских компаний, в отношении которых введены санкции, выросло с 1,6 тысячи до 2,9 тысячи, однако с учетом аффилированных юридических лиц их количество уже почти достигло 10 тысяч. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Контур.Призма» пишет «Коммерсантъ».

К февралю 2023 года прямые санкции и санкции по «правилу 50 процентов» (касаются предприятий, аффилированных с подсанкционными компаниями более чем наполовину) действуют в отношении 9,8 тысячи участников рынка.

Их числа головных компаний, попавших под санкции, в Москве и Московской области зарегистрированы 1,1 тысячи, то есть более трети, в Санкт-Петербурге — 271, в Крыму — 150. Больше всего санкций ввела Украина — 2373, далее идут США (1744), Евросоюз (574), Япония (428) и Швейцария (416).

Сильнее всего пострадала сфера научных исследований и разработок — 230 юридических лиц. Далее в списке — предприятия оптовой торговли (201), финансовые и образовательные учреждения (152 и 150 соответственно).

Исследование Банка России, проведенное в июле-августе, показало, что главные проблемы из-за санкций российские компании испытывают в области технологического импорта. Больше всего на них жаловались компании-экспортеры, которые активно использовали технологичные зарубежные решения для конкуренции на международных рынках.

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Аналитики регулятора считают, что проблема с таким импортом приведет к снижению конкурентоспособности российской продукции, и доступ в другие регионы эту ситуацию не исправит. Уже по состоянию на лето фиксировалось уменьшение доли экспортеров в компаниях, причем речь идет не только о поставках на дружественные рынки.

Накануне департамент исследований и прогнозирования Банка России опубликовал бюллетень «О чем говорят тренды» за январь, где главными угрозами для перехода российской экономики к росту во втором полугодии 2023 года названы дефицит кадров, технологические ограничения и слабость внешнего спроса. Аналитики отмечают, что становятся все более заметны проблемы, вызванные сложностями с обслуживанием импортного оборудования. В ЦБ подчеркивают, что мнение отдела не является официальной позицией регулятора.

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Платон Щукин
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