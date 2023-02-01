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19:43, 1 февраля 2023Ценности

Мастер маникюра раскрыла раздражающие привычки клиентов

Мастер маникюра vanesnails: клиентам не следует громко разговаривать по телефону на сеансе

Фото: Kris Atomic / Unsplash

Мастер маникюра с никнеймом @vanesnails раскрыла раздражающие привычки клиентов. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 45 тысяч подписчиков.

Специалистка призвала не опаздывать посетителей, которые являются завсегдатаями салона и считают, что по этой причине могут себе позволить прийти позже. Кроме того, она отметила, что клиентам не следует просить скидку «по дружбе», громко разговаривать по телефону и активно двигаться во время процедуры.

Также мастер заявила, что нарушить режим работы могут те, кто не продумал желаемый дизайн заранее и тратит на выбор цвета и узора значительную часть сеанса. «Пожалуйста, выберите дизайн перед посещением студии. Это поможет нам не отстать от графика и вовремя встретить следующего клиента», — пояснила блогерша.

Ранее в январе сотрудничавшая с такими блогерами, как Марьяна Ро, Дина Саева и Аня Покров, мастер маникюра Юлия Еникеева рассказала о трудностях работы с российскими знаменитостями. Специалистка отметила, что у многих инфлюэнсеров и звезд проблемы с самоорганизацией и пунктуальностью.

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Алина Гостева
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