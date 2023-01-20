Мастер маникюра рассказала о трудностях работы с российскими знаменитостями

Мастер маникюра Еникеева рассказала о конфликтности и непунктуальности российских блогеров

Сотрудничавшая с такими блогерами, как Марьяна Ро, Дина Саева и Аня Покров, мастер маникюра Юлия Еникеева рассказала о трудностях работы с российскими знаменитостями. Интервью с ней приводит Super.

Специалистка отметила, что у многих инфлюэнсеров и звезд наблюдаются проблемы с самоорганизацией и пунктуальностью. Так, одна из тиктокерш отказалась оплачивать услугу, заявив: «Я никогда не платила за маникюр и не собираюсь этого делать». А певица Катя Самбука перестала выходить на связь, не выполнив свою часть договоренностей. Также собеседница издания отметила, что может прекратить сотрудничество с клиентом из-за его систематических опозданий. Например, данная ситуация произошла с блогером Андреем Петровым.

Кроме того, конфликт из-за отказа в бартере случился с блогером Сергеем Любимовым, а блогерша Лисса тайно сняла про специалистку «разоблачение». «Когда в своем блоге я возмутилась, что Лисса ведет себя лицемерно: улыбаясь в лицо, выискивает грязь, которой по факту даже нет, она начала настраивать всех против меня. Но у нее ничего не вышло: многие уже давно меня знали и не поверили в ее заявления о некомпетентности мастеров», — заверила Еникеева.

По словам мастера маникюра, ей не удалось установить длительные рабочие отношения с директором блогерши Дины Саевой. За рекламу в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она запросила 10 бесплатных процедур. «Это было для меня слишком. Важно понимать, что длинные ногти со стразами — это результат многочасовой работы, которая требует усилий. Позже мы перешли на коммерческую основу, но в итоге все равно разошлись», — отметила мастер.

Ранее в январе уроженка Твери Лиза Кон раскрыла стоимость маникюра для иностранных знаменитостей. Мастер маникюра из России, которая на данный момент живет в Лос-Анджелесе, США, рассказала, что цена одного ее выезда на дом к звезде составляет тысячу долларов (69,9 тысячи рублей).