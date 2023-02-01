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23:49, 1 февраля 2023Россия

Написавший ВКР с помощью нейросети выпускник РГГУ рассказал о подготовке

Выпускник РГГУ назвал написание ВКР с помощью ChatGPT фактом того, где он брал информацию

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Написавший диплом с помощью ChatGPT выпускник РГГУ Александр Жадан рассказал, что с помощью нейросети он создал алгоритм для работы над дипломом, что «то же самое, что взять источник из YouTube или Google или из любой литературы, просто намного быстрее». О подготовке он рассказал РБК.

Жадан заявил, что полностью понимает материал и смог бы написать эту работу сам, однако она отняла бы намного больше времени. Опытом в использовании нейросети Жадан поделился, поскольку посчитал, что это будет полезно другим людям.

«Диплом полностью сделан мной. То, что я использовал ChatGPT, что я использовал другие источники — это факт того, где я брал информацию. Ту же самую информацию я мог бы взять из разных источников, но я воспользовался ChatGPT», — рассказал выпускник.

Жадан назвал оценку «удовлетворительно» хорошей для этой работы.

Ранее в пресс-службе РГГУ отметили, что администрация впервые столкнулась с фактом применения подобных технологий для написания квалификационной работы студента.

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Юлия Мискевич
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