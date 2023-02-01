Российский студент написал ВКР с высокой оригинальностью с помощью нейросети

Пресс-служба РГГУ: студент написал оригинальную на 82% ВКР с помощью нейросети

Студент Российского государственного гуманитарного университета написал выпускную квалификационную работу (ВКР) с помощью нейросети. Проверка на плагиат показала 82 процента оригинальности, однако случай рассматривает специальная комиссия. Об этом сообщается на сайте РГГУ.

В пресс-службе вуза отметили, что администрация впервые столкнулась с фактом применения подобных технологий для написания квалификационной работы студента.

Уточняется, что во время подготовки ВКР руководитель делал замечания студенту по поводу качества представленных материалов. Помимо этого, качество работы вызвало дискуссии, члены комиссии колебались между оценками «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

«Только презентация работы и ответы на вопросы склонили комиссию истолковать сомнения в пользу студента и оценить ВКР на "удовлетворительно"», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что специалисты из Университета Осаки использовали нейросеть в химических исследованиях в области ферментов, которая помогла достичь 30-летней цели. Дальнейшие исследования в этой области позволят совершить новые прорывы в фармацевтике и производстве биотоплива.