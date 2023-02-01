Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
22:55, 1 февраля 2023Наука и техника

Российский студент написал ВКР с высокой оригинальностью с помощью нейросети

Пресс-служба РГГУ: студент написал оригинальную на 82% ВКР с помощью нейросети

Фото: Telegram-канал / «Осторожно, новости»

Студент Российского государственного гуманитарного университета написал выпускную квалификационную работу (ВКР) с помощью нейросети. Проверка на плагиат показала 82 процента оригинальности, однако случай рассматривает специальная комиссия. Об этом сообщается на сайте РГГУ.

В пресс-службе вуза отметили, что администрация впервые столкнулась с фактом применения подобных технологий для написания квалификационной работы студента.

Уточняется, что во время подготовки ВКР руководитель делал замечания студенту по поводу качества представленных материалов. Помимо этого, качество работы вызвало дискуссии, члены комиссии колебались между оценками «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

«Только презентация работы и ответы на вопросы склонили комиссию истолковать сомнения в пользу студента и оценить ВКР на "удовлетворительно"», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что специалисты из Университета Осаки использовали нейросеть в химических исследованиях в области ферментов, которая помогла достичь 30-летней цели. Дальнейшие исследования в этой области позволят совершить новые прорывы в фармацевтике и производстве биотоплива.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР
В Грузии ответили на обвинения Зеленского в попытках убить Саакашвили
Написавший ВКР с помощью нейросети выпускник РГГУ рассказал о подготовке
В ООН обратились в МОК по поводу допуска российских спортсменов
Германия потратит миллиадры евро на укрепление системы ПРО
Москвичей предупредили о морозном феврале
Эрдоган озвучил Финляндии условия для вступления в НАТО
Эрдоган высказался о позиции по членству Швеции в НАТО
США призвали расширить Совбез ООН для снижения влияния России
Раскрыты подробности задержания бывшего вице-президента РЖД
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.