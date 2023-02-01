Российский школьник перевел мошенникам больше 50 тысяч рублей

На Сахалине школьник перевел мошенникам больше 50 тысяч рублей за аксессуары для игры

На Сахалине двенадцатилетний мальчик стал жертвой мошенников, которым он перевел больше 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Школьник, проживающий в Охе, играл в онлайн-игру, в это время он получил сообщение от незнакомого мужчины. Тот предложил ребенку продать ему аксессуары для игры, но только за настоящие деньги, а не виртуальные. Мальчик согласился, взял родительские телефоны и с карты матери перевел злоумышленникам 18 тысяч 615 рублей.

Однако на этом он не остановился, скинув затем со счета отца еще 34 тысячи 800 рублей. Родители, узнав о случившемся, подали заявление в полицию.

Ранее жительница Екатеринбурга отдала 16 тысяч рублей мошенникам, с которыми познакомилась на пешеходном переходе. Девушка готовилась переходить дорогу, рядом с ней остановилась машина с двумя мужчинами внутри. Она села к ним в машину, затем мужчины попросили ее одолжить им денег на бензин.