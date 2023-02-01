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08:51, 1 февраля 2023Россия

Российский школьник перевел мошенникам больше 50 тысяч рублей

На Сахалине школьник перевел мошенникам больше 50 тысяч рублей за аксессуары для игры

Фото: Kateryna Ivanova / Unsplash

На Сахалине двенадцатилетний мальчик стал жертвой мошенников, которым он перевел больше 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Школьник, проживающий в Охе, играл в онлайн-игру, в это время он получил сообщение от незнакомого мужчины. Тот предложил ребенку продать ему аксессуары для игры, но только за настоящие деньги, а не виртуальные. Мальчик согласился, взял родительские телефоны и с карты матери перевел злоумышленникам 18 тысяч 615 рублей.

Однако на этом он не остановился, скинув затем со счета отца еще 34 тысячи 800 рублей. Родители, узнав о случившемся, подали заявление в полицию.

Ранее жительница Екатеринбурга отдала 16 тысяч рублей мошенникам, с которыми познакомилась на пешеходном переходе. Девушка готовилась переходить дорогу, рядом с ней остановилась машина с двумя мужчинами внутри. Она села к ним в машину, затем мужчины попросили ее одолжить им денег на бензин.

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Варвара Кузьмина
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