Лавров снова заговорил о решении «русского вопроса»

Глава МИД Лавров: Запад стремится нанести России поражение и решить «русский вопрос»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров убежден, что страны Запада стремятся нанести России поражение. В связи с этим глава ведомства снова заговорил о стремлении ряда государств решить «русский вопрос». Трансляцию его выступления ведет «Россия 24».

«То, что Запад не может успокоиться и, как в печально известных сказках, с каждым шагом завязает еще больше в болоте, — это играет важную роль на ход операции. Эта эскалация, вы абсолютно правы, она как снежный ком», — рассказал он.

Дипломат также уверен, что «решением русского вопроса» хотят заняться и в Германии. По мнению Лаврова, об этом свидетельствуют слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о том, что «итогом войны должно стать поражение России». Впрочем, он подчеркнул, что там есть «много порядочных людей», которые этого не допустят.