Франция призвала не делать из поставок вооружения Украине «рекламную кампанию»

Министр обороны Франции Лекорню: поставка оружия Киеву не должна быть рекламной кампанией

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в беседе с газетой Le Figaro заявил, что поставка оружия Украине не должна быть рекламной кампанией.

По мнению главы ведомства, программа военной помощи Киеву должна отражать реальные потребности украинской армии. «В декабре мы говорили только о системах ПВО, в январе — только о танках, а в феврале, мне кажется, — только об истребителях», — отметил министр.

Лекорню подчеркнул, что Украине нужна эффективная военная помощь, которая учитывает вопросы обучения персонала и логистики. По его словам, в настоящее время уточняются сроки поставки 12 дополнительных 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar.

Ранее стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи Украине. В него впервые будут включены ракеты большей дальности. Всего же Киеву передадут вооружений на 2,2 миллиарда долларов.

25 января правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.

