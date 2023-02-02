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10:08, 2 февраля 2023Экономика

Цены на нефть упали

Нефть начала дешеветь после решения ОПЕК+ не сокращать добычу

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В начале торгов в четверг, 2 февраля, нефтяные котировки падают на фоне решения комитета ОПЕК+ не сокращать дополнительно добычу. Сорт Brent теряет более 2,5 процента, на минимуме он доходил до 82,37 доллара, свидетельствуют данные биржи ICE.

По состоянию на 09:55 по московскому времени Brent торгуется на уровне 83,3 доллара за баррель, сорт WTI — 76,86 доллара. На прошлой неделе Brent поднимался выше 88 долларов.

Министры энергетики стран-членов ОПЕК+ по итогам заседания мониторингового комитета подтвердили план добычи, согласованный 5 октября 2022 года. Он включал в себя сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. Следующее заседание комитета состоится 3 апреля.

Brent от TradingView

Ранее Министерство финансов России сообщило, что в январе средняя цена основного экспортного сорта российской нефти Urals составила 49,48 доллара за баррель. По сравнению с январем прошлого года показатель упал в 1,7 раза.

Рекордный дисконт по отношению к Urals связан с санкциями западных стран, которые включают в себя многочисленные эмбарго на поставки и потолок цен в размере 60 долларов.

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Платон Щукин
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