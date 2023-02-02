Обнародована стенограмма разговора Буша и Гайдара об отделении Крыма от Украины

Архив США раскрыл разговор Буша-старшего с Гайдаром о референдуме в Крыму в 1992 году

«Архив национальной безопасности» США обнародовал стенограмму разговора об отделении Крыма от Украины бывшего президента Джорджа Буша-старшего и российского реформатора Егора Гайдара в 1992 году. Содержание стенограммы раскрыто на сайте проекта.

«Есть проблемы с Украиной, конечно, но мы не боимся югославского сценария в российско-украинских отношениях. Нам нужно будет нащупать пути установления тесного контакта. Есть очень серьезная проблема на самой Украине, например напряженность между Западной Украиной и Киевом. Есть также проблемы с русскоязычной Украиной. Экономическая ситуация нелегкая, хуже, чем у нас», — сказал Гайдар.

На переговорах также был посол России в США Владимир Лукин, который заявил, что на Украине на тот момент проживали 73 процента украинцев. По его словам, среди оставшегося населения были в основном русские, которые проживали в Крыму.

Посол добавил, что 5 мая 1992 года планировалось заседание Верховного Совета Крыма, на котором должны были рассмотреть вопрос о проведении референдума о независимости Крыма от Украины. Лукин был уверен, на заседании примут решение в пользу проведения референдума.

Он уточнил, что в бюллетенях должно было быть два варианта ответа. Первый был за Крым в составе Украины, в то время как второй был за вхождение полуострова в Содружество как независимое государство.

Кроме того, в той же стенограмме раскрыто мнение первого президента России Бориса Ельцина об Украине. По его словам, Киев был главным дестабилизирующим фактором для России в 1992 году.