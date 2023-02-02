Инклюзивную культуру МТС признали лучшей по версии премии HR IMPACT

МТС победила в номинации Diversity&Inclusion премии HR IMPACT

На ежегодной премии HR IMPACT назвали компании с лучшими практиками управления персоналом, которые направлены на развитие каждого сотрудника и транслируют ценности устойчивого развития и равноправия. В ключевой номинации «Diversity&Inclusion» за создание равных возможностей в рабочей среде победителем стала экосистема МТС, в которой создана комплексная инклюзивная культура для сотрудников и пользователей-клиентов.

Экспертное жюри профессионального конкурса, в первую очередь, высоко оценило масштабность программы МТС в создании равных карьерных возможностей ― наем инклюзивных групп в цифровые бизнесы экосистемы: молодых специалистов и старшего поколения, а также соискателей с инвалидностью и особенностями здоровья.

В пресс-службе МТС рассказали, что один из показательных результатов ― то, что более 70 процентов сотрудников цифрового холдинга выступают за прием на работу возрастных кандидатов и людей с особенностями здоровья, столько же опрошенных готовы выступать для них наставниками.

МТС помимо инклюзивного трудоустройства в рамках HR-проекта «МТС – компания для всех» адаптирует под инклюзивные группы соискателей рекрутинг и обучение руководителей, а также на создает доступную среду в рабочем пространстве и помогает коллективу поддерживать friendly-атмосферу.

«Для нас инклюзивная культура ― это то, во что мы действительно верим, те принципы и ценности, которые разделяем и органично интегрируем в бизнес. Мы как HR максимально фокусируемся на том, чтобы людям с разными особенностями, возможностями и талантами в МТС работалось по-настоящему уверенно и комфортно. Эта премия подтверждает наши реальные действия в создании гибкой и открытой инклюзивной культуры. При этом впереди у нас много работы: мы планируем целый ряд новых проектов по созданию доступной среды как внутри компании, так и за ее периметром», ― рассказала директор по развитию бренда работодателя и внутренним коммуникациям МТС Екатерина Фролова.

Всего в 2023 году на премию HR IMPACT 44 компании заявили 69 корпоративно-социальных проектов, в остальных шести номинациях жюри конкурса отметило высшими наградами проекты компаний: «Пятерочка», ГК «Норильский Никель», «Магнит», Газпром Нефть», МХК «ЕвроХим» и «ПЭК».

