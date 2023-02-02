Парень упомянул уроки биологии в разговоре с другом и разрушил его семью

Парень упомянул уроки биологии в разговоре с другом и раскрыл правду о его отцовстве

Пользователь Reddit поделился историей о том, как упомянул уроки биологии в разговоре со старым школьным другом и разрушил его семью. В беседе он вспомнил, что у родителей с одним цветом глаз маловероятно рождение ребенка с другим цветом, что в итоге заставило его приятеля задуматься о том, является ли он биологическим отцом своей дочери.

Автор поста написал, что недавно разговаривал с лучшим другом, с которым они начали вспоминать уроки биологии. Тогда рассказчик начал пародировать учителя: «Мои уроки помогут вам уличить родителей в обмане благодаря цвету глаз». В ответ его приятель спросил, как это возможно.

«У меня, например, голубые глаза, у моей сестры тоже. Голубой цвет в данном случае — рецессивный ген. Если у одного родителя голубые глаза, у другого — карие, то у ребенка мало шансов родиться с голубыми. Но у моих обоих родителей голубые», — объяснил рассказчик. После этого друг автора сказал, что ему нужно отлучиться, чтобы проверить своего ребенка. Позже, по словам автора, его приятель заявил, что у его дочери карие глаза, в то время как у него и его девушки голубые.

«Мы начали искать информацию в интернете. Поиски показали, что если у обоих родителей голубые глаза, то 99 процентов вероятности рождения ребенка с голубыми глазами и один процент с карими», — вспомнил парень и добавил, что после этого его друг отключился от звонка.

В итоге друг автора сделал тест на отцовстве втайне от матери дочери. «Тест показал, что не он отец ребенка. Я никогда не видел своего друга таким. Он плакал и говорил, что хотел сделать девушке предложение в День Святого Валентина», — рассказал парень. В итоге его приятель отказался от воспитания чужого ребенка и выгнал девушку из квартиры, за которую он платил один.

В комментариях под постом пользователи напомнили, что хоть и рождение ребенка с карими глазами у голубоглазых родителей маловероятно, это все равно возможно. Некоторые также отметили, что генетика намного сложнее, чем знания о рецессивном гене уровня школьной биологии, поэтому, хоть предположение друга автора и подтвердилось, подобное совпадение не всегда говорит об измене.