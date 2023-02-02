Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:03, 2 февраля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала жителя Крыма за участие в украинском нацбатальоне

Сотрудники ФСБ задержали участника крымско-татарского нацбатальона в Крыму

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Крыму сотрудники ФСБ задержали местного жителя, участвовавшего в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (признан в РФ террористической организацией). Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным спецслужбы, в 2016 году фигурант вступил в формирование, которое действовало на территории Украины. Он мог добровольно покинуть незаконное вооруженное формирование (НВФ), но оставался в нем и не сообщал о деятельности нацбатальона в правоохранительные органы.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации») УК РФ. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Кадырова захотели официально наделить титулом «отец народа»
Россия увеличила поставки продовольствия за рубеж
Сбросивший 32 килограмма мужчина рассказал о простых правилах похудения
Принца Гарри уличили в проверках придворных на верность
«Искандеры» Балтфлота отработали нанесение ударов
Россиянам временно перестали выдавать загранпаспорта на 10 лет
В издательстве высказались о проданной 100 раз за два месяца книге Рогозина
Против Киркорова и Сигала захотели ввести санкции за поддержку СВО
Москвичи расхотели жить в популярном американском штате
Европарламент призвал изучить вопрос поставок боевых самолетов Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.