ФСБ задержала жителя Крыма за участие в украинском нацбатальоне

Сотрудники ФСБ задержали участника крымско-татарского нацбатальона в Крыму

В Крыму сотрудники ФСБ задержали местного жителя, участвовавшего в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (признан в РФ террористической организацией). Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным спецслужбы, в 2016 году фигурант вступил в формирование, которое действовало на территории Украины. Он мог добровольно покинуть незаконное вооруженное формирование (НВФ), но оставался в нем и не сообщал о деятельности нацбатальона в правоохранительные органы.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации») УК РФ. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.