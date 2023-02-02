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07:30, 2 февраля 2023Путешествия

Россиянка отдохнула в Индии и удивилась необычным привычкам местных в туалете

Блогерша отдохнула в Индии и рассказала о нелюбви местных к туалетной бумаге

Фото: Jagadeesh NV / Reuters

Российская путешественница и блогер Марина Ершова отдохнула в Индии и удивилась необычным привычкам местных жителей в туалете. Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что жители азиатской страны категорически не любят туалетную бумагу и не пользуются ею. «Сходил в туалет и сразу помылся — именно такой способ "подтирания" считается у индийцев самым гигиеничным», — рассказала она и добавила, что жители Индии считают тех, кто пользуется туалетной бумагой, грязнулями.

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Россиянка также подчеркнула, что для индийцев купаться в ванне то же самое, что плавать в болоте. По их мнению, вода должна быть проточной, как в душе. «Поэтому индийцы принимают только душ, — добавила она. — Важно, чтобы вода стекала, и не задерживалась. Для индусов это противно и неприемлемо».

Ранее в январе российская туристка назвала самые раздражающие привычки жителей Бали. Девушка рассказала, что больше всего отдыхающих на популярном индонезийском острове раздражает медлительность местных. По ее словам, у балийцев в культуре нет торопливости и суетливости, как, к примеру, у россиян.

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Фариза Бацазова
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