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19:49, 2 февраля 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 2 февраля

Кадр: Минобороны России

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на четверг, 2 февраля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

По словам официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за прошедшие сутки российские войска нанесли серию ударов по скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южно-донецком, запорожском и херсонском. За сутки, согласно данным ведомства, потери противника составили более 240 человек.

Кроме того, российская авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ в 105 районах. Около Краматорска в Донецкой народной республике были уничтожены установки HIMARS b MLRS, поставленные из США. Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

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За сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре снаряда HIMARS, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиково и Кременная в Луганской народной республике, Берестовое в Харьковской области и Песчаное в Херсонской области.

Конашенков добавил, что за время проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 381 самолет, 206 вертолетов, 3001 беспилотный летательный аппарат, 402 зенитных ракетных комплекса, 7719 танков и других боевых бронированных машин, 1003 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3981 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8249 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Никита Абрамов
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