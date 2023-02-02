Путин рассказал о продаже плодородной земли с Украины

Путин заявил о фактах продажи плодородного слоя земли и леса-кругляка с Украины

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций заявил, что существуют случаи продажи плодородного слоя земли и леса-кругляка. Его слова приводит РИА Новости.

На встрече с Путиным участник «Юнармии» Лев Кравченко рассказал историю, согласно которой немецкий фермер обнаружил у себя в огороде медаль красноармейца, погибшего в 1944 году в боях на Украине, и отдал ее в российское генконсульство. Кравченко предположил, что награда оказалась в Германии в результате продажи украинской земли.

Путин подтвердил, что случаи продажи земли до сих пор встречаются. Он подчеркнул, что не представляет, что ее продают вместе с человеческими останками. «Это просто в голове не укладывается», — отметил президент.

«Не знаю, кто и когда занимался продажей плодородного слоя земли с Украины, хотя такие факты есть. И лес-кругляк там продают, хотя его не так много, не как в Сибири. Там уже скоро все Карпаты лысыми останутся. И землю продавали и продают. Это их дело», — заявил Путин.

На той же встрече Путин назвал главную задачу России. По его словам, ключевой целью является создание условий для сохранения страны.

