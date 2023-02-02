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19:58, 2 февраля 2023Россия

Путин назвал главную задачу России

Путин заявил, что главной задачей России является создание условий для сохранения страны

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Главной задачей России является создание условий для сохранения страны. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями молодежных организаций, трансляцию которой ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Наша главная задача — обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития поступательного, для ее укрепления», — сказал глава государства, подчеркнув, что эта задача будет решена.

По его словам, одной из составляющих работы для достижения общей цели является возрождение и сохранение исторической памяти.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент главной целью России является специальная военная операция (СВО) и выполнение ее задач, поставленных главой страны.

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Никита Абрамов
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