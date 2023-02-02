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16:27, 2 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о переходе украинских военных на сторону России

Марочко заявил, что украинские военные стали переходить на сторону России

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинские военные стали переходить на сторону Вооруженных сил России и изъявлять желание воевать против Киева, что может очень помочь российским войскам. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) подполковник в отставке Андрей Марочко, передает Ura.ru.

«Сейчас это реальный шанс для украинских военнослужащих остановить все то, что происходит, и даже сохранить себе жизнь, поскольку их бросают, словно в мясорубку», — сказал Марочко, отметив, что сдача в плен может стать единственным способом для украинских военных сохранить жизнь.

Он также утверждает, что многие, увидев то, что происходит на линии соприкосновения, хотят взять оружие и «идти уже в обратном направлении, на Киев».

Марочко также рассказал, что желающих сдаться в плен украинцев проверяют российские спецслужбы.

Ранее Марочко рассказал, что Киев скрывает свои потери, устраивая массовые захоронения погибших в глубоких воронках на севере ЛНР.

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Алевтина Запольская
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