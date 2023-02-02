В ЛНР раскрыли способ Киева скрывать свои потери
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют глубокие воронки от артиллерии для массовых захоронений своих погибших военных на севере Луганской народной республики (ЛНР). Такой способ Киева скрыть реальные потери в беседе с РИА Новости раскрыл военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, подобные захоронения ВСУ устраивают на купянском направлении на севере ЛНР. «Насчитано порядка пяти таких захоронений, в которых ориентировочно по десять тел в каждой», — заявил Марочко.
Он предположил, что с помощью таких захоронений украинское командование скрывает реальные потери, поскольку возможность для эвакуации тел у Киева есть.
Ранее движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ ежедневно теряют до 200 бойцов в Запорожской области после активизации российских сил в регионе.