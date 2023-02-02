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08:15, 2 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР раскрыли способ Киева скрывать свои потери

Марочко заявил, что Киев скрывает потери с помощью братских могил в воронках от артиллерии

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют глубокие воронки от артиллерии для массовых захоронений своих погибших военных на севере Луганской народной республики (ЛНР). Такой способ Киева скрыть реальные потери в беседе с РИА Новости раскрыл военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, подобные захоронения ВСУ устраивают на купянском направлении на севере ЛНР. «Насчитано порядка пяти таких захоронений, в которых ориентировочно по десять тел в каждой», — заявил Марочко.

Он предположил, что с помощью таких захоронений украинское командование скрывает реальные потери, поскольку возможность для эвакуации тел у Киева есть.

Ранее движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ ежедневно теряют до 200 бойцов в Запорожской области после активизации российских сил в регионе.

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Марина Совина
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