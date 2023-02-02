В Молдавии заявили о невыгодности российского газа

В «Молдовагазе» рассказали о недопониманиях с «Газпромом»

«Молдовагаз» продолжает обсуждать с «Газпромом» вопросы об объемах поставок газа и оплате, но между сторонами есть недопонимание, сказал телеканалу TV8 глава молдавской компании Вадим Чебан. Он также заявил, что стране невыгодно покупать топливо у «Газпрома» из-за высоких цен.

«К сожалению, сейчас отсутствует диалог между акционерами (основными акционерами "Молдовагаза" являются "Газпром" и правительство Молдавии). Есть определенное недопонимание», — отметил он. Чебан пояснил, что это связано, прежде всего, с разногласиями по вопросу исторического долга и его аудита.

«Результаты аудита должны быть в ближайшее время. Я не могу комментировать этот вопрос. Были разные слухи, говорили, что "Газпром" априори не признает эти результаты. Пока рано говорить», — заявил он.

«Молдовагаз» закупает газ у трейдеров по более выгодным ценам, чем у «Газпрома», отметил Чебан. С 1 октября российская компания снизила суточный объем подачи газа Молдавии на 30 процентов. «"Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. Украинская компания утверждает, что проблем нет», — сказал глава «Молдовагаза».

Цена газа от «Газпрома» для Молдавии в январе была около 1230 долларов за тысячу кубометров. Средняя цена потребленного страной топлива в декабре 2022 года из альтернативных «Газпрому» источников составила 1094 доллара за тысячу кубометров. В декабре 2022 года Молдавии удалось сократить потребление газа на 42,2 процента в годовом выражении