Молдавия резко сократила потребление газа

Потребление природного газа в Молдавии в декабре сократилось на 42,2 процента год к году

В декабре 2022 года Молдавии удалось сократить потребление природного газа на 42,2 процента в годовом выражении, до 101,8 миллиона кубометров. Об этом сообщает местная энергетическая компания «Молдовагаз» в пресс-релизе на своем сайте.

К концу года также выросло число погашенных счетов за газ — потребители оплатили 99,1 процента выставленных в счетах сумм. Доля платежей со стороны компаний составила 99 процентов, что эквивалентно показателям аналогичного месяца 2021 года. При этом по сравнению с ноябрем спрос на газ, наоборот, вырос — примерно на 61,3 процента, или на 38,7 миллиона кубометров.

Молдавия импортирует большую часть газа из России, однако 30 сентября 2021 года срок договоренностей Молдавии и «Газпрома» о поставках истек. После этого страна столкнулась с газовым кризисом, из-за дефицита топлива власти были вынуждены ввести режим чрезвычайного положения. В октябре 2021 года Молдавии удалось договориться с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа, несмотря на наличие долга перед холдингом, — страна пообещала провести аудит задолженности «Молдовагаза» в 2022 году. «Газпром» согласился продолжить поставки при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

В ноябре 2022 года «Газпром» зафиксировал оседание газа, предназначенного для поставок в Молдавию, на Украине. Он анонсировал сокращение прокачки топлива через ГИС «Суджа» с 28 ноября. В результате «Молдовагаз» устранила нарушение по оплате «Газпрому» ноябрьских поставок российского газа. В середине декабря Молдавия заявила о намерении подать в суд на российский «Газпром» за невыполнение контракта по газу и провоцирование энергетического кризиса в стране. Вице-премьер государства Андрей Спыну объяснил, что Кишинев намерен требовать компенсации ущерба, поскольку для оплаты поставок страна была вынуждена перенаправлять средства и брать кредиты.

Недавно Спыну заявил, что страна обеспечена газом до конца февраля 2023 года. По его словам, точные объемы газа в республике не раскрываются из соображений безопасности. Спыну также отметил, что Кишинев ежедневно закупает топливо у стран Европы, где его стоимость в последнее время резко снизилась.