Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:39, 2 февраля 2023Силовые структуры

Россиянка избила супруга и переехала его на машине

В Нижнем Новгороде женщина избила супруга ногами и переехала его на машине

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде женщина избила ногами своего супруга, а затем переехала его на автомобиле. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Скандал между супругами произошел в ночь на 2 февраля. Россиянка сначала несколько раз ударила мужчину ногами на улице, после чего села за руль автомобиля Chevrolet, наехала на супруга и врезалась в припаркованную рядом машину. Свидетели происшествия вытащили потерпевшего из-под колес, он получил травму лодыжки.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге девушка на Chevrolet сбила дорожный знак и влетела в толпу пешеходов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Российские войска перешли в контрнаступление под Кременной
Пьяный российский подросток устроил GTA-заезд на авто родителей и попал на видео
Тишковец пообещал москвичам «бодрящие морозы»
Глава МВД Турции заявил о начатой Западом психологической войне
Модель своими руками сделала из сумок наряд и восхитила зрителей
Политолог рассказала о важности восстановления инфраструктуры новых регионов
В России подорожала сантехника
Россиянка избила супруга и переехала его на машине
Глава Пентагона не подтвердил отправку Украине истребителей США
Россиян предупредили о новом способе обмана через WhatsApp
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.