Россиянка избила супруга и переехала его на машине

В Нижнем Новгороде женщина избила супруга ногами и переехала его на машине

В Нижнем Новгороде женщина избила ногами своего супруга, а затем переехала его на автомобиле. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Скандал между супругами произошел в ночь на 2 февраля. Россиянка сначала несколько раз ударила мужчину ногами на улице, после чего села за руль автомобиля Chevrolet, наехала на супруга и врезалась в припаркованную рядом машину. Свидетели происшествия вытащили потерпевшего из-под колес, он получил травму лодыжки.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге девушка на Chevrolet сбила дорожный знак и влетела в толпу пешеходов.