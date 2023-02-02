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17:39, 2 февраля 2023Культура

Иранский режиссер Джафар Панахи объявил голодовку

Находящийся в тюрьме иранский режиссер Джафар Панахи объявил бессрочную голодовку
Джафар Панахи

Джафар Панахи. Фото: Claudio Papi / Reuters

Находящийся в тюрьме иранский режиссер Джафар Панахи объявил бессрочную голодовку из-за «незаконного и бесчеловечного поведения суда и органов безопасности». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Кинематографист, который отбывает шестилетний срок в тегеранской тюрьме Эвин, заявил, что его арест был «больше похож на бандитизм и захват заложников, чем на исполнение судебного приговора». Он подчеркнул, что в знак протеста откажется не только от еды и питья, но и от лекарств. Панахи требует освобождения из тюрьмы.

Летом 2022 года сообщалось, что Панахи назначали наказание в виде тюремного заключения сроком на шесть лет. Приговор был вынесен еще в 2010 году, когда кинематографиста обвинили в пропаганде против режима и подрыве национальной безопасности. Однако режиссер не попал в тюрьму, а отбывал срок под домашним арестом. Ему также запретили выезжать из страны, писать сценарии и снимать кино до 2030 года.

До этого режиссера арестовали за участие в акции протеста против тюремного срока для двух других кинематографистов — Мохаммада Расулофа и Мостафы Алехахмада.

Панахи является одним из представителей «новой волны» иранского кинематографа. Его картина «Три лица» получила приз на Каннском фестивале за лучший сценарий, а лента «Закрытый занавес» была отмечена на Берлинском кинофестивале. Кроме того, в 2000-м году работа Панахи «Круг» получила пять премий Венецианского кинофестиваля.

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Марина Погосян
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