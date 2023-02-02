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16:22, 2 февраля 2023Мир

Израиль пересмотрит политику военных поставок Украине

Премьер Израиля Нетаньяху поручил пересмотреть политику военных поставок Украине

Фото: DEBBIE HILL / Pool / Reuters

Следует пересмотреть политику Иерусалима в отношении военных поставок Киеву, с таким поручением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит Walla.

Израильский лидер сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что этим поручением займутся Минобороны, МИД и «Моссад». Нетаньяху отметил, что его правительство сделает не меньше для Украины, чем предыдущее.

Дипломатический источник Walla отметил, что после серии визитов представителей Белого дома в Израиль за последние две недели Соединенные Штаты поняли, что Нетаньяху «не намерен двигаться в направлении России».

Также отмечается, что Иерусалим находится под растущим давлением по оказанию военной поддержки Украине. В частности, давление оказывают администрация президента США Джо Байдена, конгрессмены Республиканской и Демократической партий США, а также других западных правительств.

Ранее израильские власти прокомментировали возможную передачу Киеву новой партии военной техники. Уточняется, что Нетаньяху допустил поставки системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол».

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Виктория Кондратьева
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