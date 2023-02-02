В США сравнили угрозу для мира от России и Китая
Лидер Китая Си Цзиньпин представляет большую угрозу для мира, чем российский президент Владимир Путин. Угрозу от двух государств сравнил бывший глава ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.
«Они даже близко не стоят. Си Цзиньпин другой. Мир зависит от него в экономическом плане. Си Цзиньпин верит, что он будет господствовать в мире», — высказался политик. По его мнению, целью китайского лидера является доминирование Пекина в мире в экономической и политической сфере.
Помпео напомнил, что Китай может соперничать по размерам экономики с США. Он также отметил эффективность киберпрограммы, а также космической и военной программ Пекина.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что оборонный альянс AUKUS, в котором состоят Великобритания, Австралия и США, усугубляет гонку вооружений и усиливает риск распространения ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).