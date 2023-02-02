Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:46, 2 февраля 2023Мир

В США сравнили угрозу для мира от России и Китая

Экс-госсекретарь США Помпео заявил, что Китай угрожает миру больше, чем Россия

Фото: Jack Taylor / Pool / Reuters

Лидер Китая Си Цзиньпин представляет большую угрозу для мира, чем российский президент Владимир Путин. Угрозу от двух государств сравнил бывший глава ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.

«Они даже близко не стоят. Си Цзиньпин другой. Мир зависит от него в экономическом плане. Си Цзиньпин верит, что он будет господствовать в мире», — высказался политик. По его мнению, целью китайского лидера является доминирование Пекина в мире в экономической и политической сфере.

Помпео напомнил, что Китай может соперничать по размерам экономики с США. Он также отметил эффективность киберпрограммы, а также космической и военной программ Пекина.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что оборонный альянс AUKUS, в котором состоят Великобритания, Австралия и США, усугубляет гонку вооружений и усиливает риск распространения ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил фразу Путина «бронетехникой не обойдется»
В отношении главбуха московского СИЗО возбудили дело о хищении миллионов рублей
В Гааге анонсировали создание центра по расследованию событий на Украине
Врач рассказал о необратимой старческой болезни у детей
В США раскрыли процент получивших визу в 2022 году россиян
Опубликована карта боевых действий на Украине
Бывшего главу приграничного района Белгородской области заподозрили в коррупции
На Украине пообещали не бить по России дальнобойными ракетами
Названы условия содержания в тюрьме самого титулованного футболиста мира
Samsung выпустит шлем виртуальной реальности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.