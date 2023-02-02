В США сравнили угрозу для мира от России и Китая

Экс-госсекретарь США Помпео заявил, что Китай угрожает миру больше, чем Россия

Лидер Китая Си Цзиньпин представляет большую угрозу для мира, чем российский президент Владимир Путин. Угрозу от двух государств сравнил бывший глава ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.

«Они даже близко не стоят. Си Цзиньпин другой. Мир зависит от него в экономическом плане. Си Цзиньпин верит, что он будет господствовать в мире», — высказался политик. По его мнению, целью китайского лидера является доминирование Пекина в мире в экономической и политической сфере.

Помпео напомнил, что Китай может соперничать по размерам экономики с США. Он также отметил эффективность киберпрограммы, а также космической и военной программ Пекина.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что оборонный альянс AUKUS, в котором состоят Великобритания, Австралия и США, усугубляет гонку вооружений и усиливает риск распространения ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).