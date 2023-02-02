Шольц заявил о старании не зайти слишком далеко в вопросе поставок оружия Киеву

Шольц заявил, что в вопросе поставок оружия Украине важно не зайти слишком далеко

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что в вопросе передачи Украине вооружений власти каждый раз тщательно взвешивают шаги, стараясь не зайти слишком далеко, сообщает РИА Новости.

«Все наши шаги мы аккуратно взвешивали, размышляли о том, чтобы предотвратить эскалацию. Предотвратить, чтобы война не превратилась в войну между Россией и НАТО», — заявил он.

Шольц подчеркнул, что все, кто причастен к принятию решений об отправке Киеву оружия, стремятся не допустить эскалации конфликта и несут ответственность за свои действия. По его словам, в вопросе поддержки Украины Берлин действует сообща с другими государствами, в частности, с США, совместно принимая те или иные решения. При этом канцлер отметил, что «всегда нужно думать о том, чтобы не зайти слишком далеко».

Ранее Шольц заверил, что стремится предпринимать все необходимые действия для того, чтобы конфликт на Украине удалось разрешить дипломатическим путем. Он уточнил, что по этой причине он поддерживает контакты с президентом России Владимиром Путиным и регулярно общается с ним.