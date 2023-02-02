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08:01, 3 февраля 2023Мир

В Европе обвинили Украину в ущемлении прав нацменьшинств

Депутат Европарламента Чуходару назвал неприемлемым нарушение Украиной прав нацменьшинств

Фото: Johanna Geron / Reuters

Украина нарушает права румынского меньшинства, что неприемлемо для страны, претендующей на членство в Европейском союзе, заявил депутат Европарламента от Румынии Тудор Чуходару. Как выяснила «Лента.ру», в своем обращении к Еврокомиссии парламентарий призвал институцию принять меры для защиты нацменьшинства.

В настоящее время достоянием общественности становятся все более многочисленные нарушения прав румынского меньшинства в Украине. Мы считаем такое неприемлемым в стране, желающей стать членом Европейского Союза.

Тудор Чуходару депутат Европарламента от Румынии

Так, депутат призвал Еврокомиссию отреагировать на данную проблему и принять соответствующие меры.

«В связи с этим, когда Комиссия намерена обеспечить соблюдение прав румын в Украине и какие шаги планирует предпринять?» — спросил парламентарий у Еврокомиссии.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак выдвинула ультиматум Украине для вступления в Евросоюз. Глава государства потребовала гарантии прав нацменьшинств для вступления Украины в ЕС.

«Если целью Украины является членство в ЕС, необходимо гарантировать права меньшинств. В этом деле есть общая позиция, поскольку те, кто имеет понятие о проблеме, в том числе президенты Австрии и Италии, поддерживают дело закарпатского венгерского меньшинств», — сказала она.

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Кирилл Садовский
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