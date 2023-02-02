Власти Украины обвинили разведку США в ошибках

Politico: в Киеве считают, что разведка США ошибалась о возможностях ВСУ с начала СВО

Разведка США постоянно ошибалась по поводу возможностей украинских войск в рамках боевых действий, это происходило с самого начала конфликта 24 февраля прошлого года, пишет газета Politico со ссылкой на источники в Киеве.

Собеседники издания при этом не уточнили, какие именно ошибки американская разведка делала в оценках хода специальной военной операции (СВО). Кроме того, администрация украинского президента Владимира Зеленского была возмущена из-за слов главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) вряд ли удастся «вытеснить российские силы» со всех занятых территорий.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ несут большие потери при попытках форсировать Днепр.

Президент России Владимир Путин называл целями СВО «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».