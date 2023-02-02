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08:36, 2 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр

Сальдо заявил, что ВСУ несут большие потери при попытках форсировать Днепр

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери при попытках форсировать Днепр. Его слова цитирует РИА Новости.

«Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще — полностью уничтожаем и боевиков, и их технику», — рассказал Сальдо.

По его словам, российские силы полностью контролируют акваторию реки, включая Днепро-Бугский лиман и изрезанную протоками дельту. Сальдо уточнил, что нет смысла говорить о реальности военных планов Украины форсировать Днепр. Также, как он утверждает, российские военнослужащие «воюют не числом, а умением».

31 января пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что военные России отразили попытку бойцов ВСУ форсировать Днепр. «Попытка противника успеха не имела», — заявил он. Представитель властей региона назвал целью украинской армии закрепление на левом берегу.

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Кристина Есикова
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