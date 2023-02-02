Спецоперация ФСБ по задержанию россиянина за финансирование ИГ попала на видео

ФСБ задержала в Севастополе подозреваемого в финансировании ИГ, возбуждено дело

В Севастополе сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию местного жителя, подозреваемого в финансировании запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Оперативное видео опубликовал телеканал «Звезда».

На размещенных кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают мужчину. Также показаны изъятые у него оружие и литература.

По данным ФСБ, севастополец переводил деньги на счет террористической организации для обеспечения боевиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).