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17:27, 2 февраля 2023Мир

Назван единственный получатель выгоды от теракта на «Северных потоках»

Экономист Юшков назвал США единственным получателем выгоды от взрыва на «Северных потоках»
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Danish Defense Ministry / Globallookpress.com

Единственным выгодополучателем от теракта на «Северных потоках» являются США, большинство других стран в той или иной мере понесли экономические убытки. Тем не менее, прямо обвинить Вашингтон в произошедшем невозможно, ведь тогда придется назвать США международными террористами. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«На самом деле, чьими руками был исполнен теракт не так уж важно. Важнее то, кто был заказчиком. В частности, им называли Великобританию из-за странных смс, найденных в телефоне экс-премьер-министра Лиз Трасс. Называли и Польшу. Но основным бенефициаром, а, значит, и вероятным заказчиком являются именно США», — уверен аналитик.

Юшков считает, что взрывом на газопроводах США поставили точку в возможности Европы вернутся к нормальным отношениям в газосфере с Россией. Потенциально, восстановление поставок газа могло бы стать сдерживающим фактором в усилении санкционного давления на страну, но взрыв позволил его уничтожить.

Теперь, если нужен газ, за ним нужно идти в США. Да, новых объемов сейчас нет, но надо идти и договариваться о контрактах. В итоге взрыв гарантировал рынки сбыта для новых газовых проектов США, а также то, что европейцы больше не будут оглядываться на Россию. Сложно найти, кому этот взрыв был бы более выгоден

Игорь Юшкованалитик

Аналитик заметил, что сложно представить себе европейскую страну, которая смогла бы открыто заявить о причастности Вашингтона к взрыву газопроводов. Ведь за таким заявлением обязательно должны следовать санкции, признание страны международным террористом. Кроме того, потенциального обличителя обязательно обвинят в работе на Россию.

«Быть за Россию сейчас, естественно, никому не хочется. Вот страны и занимают такую позицию. Нет сейчас ярких политиков, которые могли бы сказать, что США, похоже, не такие уж и друзья, раз убивают нашу экономику», — сказал Юшков.

Германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могут стоять представители одной из западных стран. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на немецкие источники.

Издание подчеркивает, что подозрения падают на США и Великобританию, но также и на Россию. При этом пока следователи из ФРГ мало продвинулись в расследовании и предоставили «скудную информацию о крупной инфраструктурной атаке».

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Наталия Белова
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