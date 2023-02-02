У брата Назарбаева забрали землю

У брата экс-президента Казахстана Назарбаева Болата забрали около 300 тысяч га земель

У брата экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болата забрали около 300 тысяч гектаров земель. Об этом сообщил председатель республиканского общественного совета по развитию государственного управления и противодействию коррупции при партии «Аманат» Ерлан Саиров, передает «КазТАГ».

По его словам, в настоящее время государству возвращены 239 тысяч гектаров земли в Мангистауской области и 60 тысяч гектаров — в Жамбылской области. Их собственником были дочерние компании Болата Назарбаева.

Саиров также отметил, что ранее в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой Казахстана были выявлены 59 земельных участков общей площадью 244 гектаров, чьим собственником «при сомнительных обстоятельствах» оказался брат бывшего президента страны.

Ранее депутаты парламента Казахстана признали утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан», касающийся привилегий и полномочий Нурсултана Назарбаева. Уточняется, что после этого, в частности, Назарбаев сохранит неприкосновенность, однако она уже не будет распространяться на членов его семьи.