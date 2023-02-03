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20:38, 3 февраля 2023Ценности

Популярная актриса снялась в рекламе в культовом наряде 28-летней давности

Актриса Сильверстоун снялась в рекламе Супербоул в культовом костюме из «Бестолковых»

Кадр: Rakuten / YouTube

Американская актриса Алисия Сильверстоун повторила свой культовый образ из фильма «Бестолковые» 28-летней давности для рекламы соревнования Супербоул-2023. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

Знаменитость предстала в видео в белой футболке и желтом костюме в черно-красную клетку, который состоял из пиджака и плиссированной мини-юбки. При этом в руках она держала розовую ручку с помпоном, а на ее лицо был нанесен макияж в нюдовых оттенках. В то же время волосы телезвезды уложили волнами. Из аксессуаров на ней — золотые серьги.

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Известно, что в данном наряде Сильверстоун снималась в упомянутом фильме, который впервые вышел на экраны в 1995 году. В популярной картине актриса сыграла роль Шер Горовиц.

В январе Анджелина Джоли также повторила свой культовый наряд из 1990-х годов. Ззнаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка в платье-комбинации цвета шампань в сочетании с черным атласным кейпом. Джоли воссоздала собственный наряд 25-летней давности, в котором она посетила премию Cable Ace Awards в 1997 году.

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Майя Пономаренко
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