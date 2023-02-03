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21:47, 3 февраля 2023Россия

В Крыму оценили защищенность полуострова от западного оружия

Сенатор Сергей Цеков заявил, что Крым хорошо защищен от западного оружия

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Global Look Press

Сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил защищенность полуострова от западного оружия. Его слова передает РИА Новости.

По словам Цекова, Крым хорошо защищен от западного оружия. Он напомнил, что на полуострове размещены системы противовоздушной обороны и другое вооружение. «У крымчан страха нет», — констатировал он.

Российский сенатор отметил, что удары по российской территории недопустимы. Он также высказал мнение, что Запад, делая громкие заявления, блефует и проигрывает. «Они хотят своим действиями создать волну, когда все испугаются и будут думать, как с ними договариваться», — пояснил он, добавив, что «договариваться с ними никто не будет», так как «они недоговороспособны». «Нужно подождать, во что выльются эти заявления», — заключил Цеков.

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Марина Совина
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